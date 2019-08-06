В Москве неизвестные избили девушку и облили ее жидкостью

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-06T16:49:25+03:00

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В центре Москвы неизвестные избили 22-летнюю девушку, после чего облили ее жидкостью. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.

Сообщается, что нападение произошло на улице Бутырский Вал. В результате случившегося девушка получила ушибы, кровоподтеки предплечья, а также химические ожоги лица и кистей рук. Пострадавшая обратилась в больницу, где ей оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются. Правоохранительные органы устанавливают личности нападавших

Ранее сайт kp.ru сообщал о взрыве гранаты в одном из жилых домов на улице Сергея Макеева в центре Москвы. В результате случившегося хозяин боеприпаса едва не лишился рук; впоследствии полицейские задержали мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU