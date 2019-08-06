В Москве неизвестные избили девушку и облили ее жидкостью
В центре Москвы неизвестные избили 22-летнюю девушку, после чего облили ее жидкостью. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.
Сообщается, что нападение произошло на улице Бутырский Вал. В результате случившегося девушка получила ушибы, кровоподтеки предплечья, а также химические ожоги лица и кистей рук. Пострадавшая обратилась в больницу, где ей оказали необходимую помощь и отпустили домой.
Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются. Правоохранительные органы устанавливают личности нападавших
Ранее сайт kp.ru сообщал о взрыве гранаты в одном из жилых домов на улице Сергея Макеева в центре Москвы. В результате случившегося хозяин боеприпаса едва не лишился рук; впоследствии полицейские задержали мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU