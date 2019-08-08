2019-08-08T12:36:45+03:00
Происшествия

На западе Москвы неизвестные ограбили бизнесмена на 9,4 млн рублей

У мужчины украли крупную сумму денег, ноутбук и кошелек
Александр ДЖУМАЕВ
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Правоохранительные органы в настоящий момент устанавливают обстоятельства случившегосяПравоохранительные органы в настоящий момент устанавливают обстоятельства случившегосяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Неизвестные в масках ограбили бизнесмена на западе Москвы. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной полиции, общая сумма ущерба составила 9,4 млн рублей.

Сообщается, что трое грабителей похитили у предпринимателя сумку с деньгами, ноутбук и кошелек. В похищенной сумке при этом находилось 100 тысяч долларов и 13,5 тысячи евро, отмечает телеканал "360".

Правоохранительные органы в настоящий момент устанавливают обстоятельства случившегося. Ведется розыск подозреваемых.

Ранее сайт kp.ru сообщал о нападении с топорами на туристов из Китая в Южном административном округе Москвы. Группа злоумышленников сначала обстреляла из травматических пистолетов автомобиль, где находились иностранцы, нанесли машине повреждения топорами, после чего похитили у туристов один миллион рублей и скрылись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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