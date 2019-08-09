2019-08-09T14:26:59+03:00
Происшествия

Пиво и азарт побудили москвича вызвать полицию

Инцидент произошел на юго-востоке Москвы
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Житель Москвы решил сделать ложный звонок в полицию из-за пива и азартаЖитель Москвы решил сделать ложный звонок в полицию из-за пива и азартаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Житель Москвы решил сделать ложный звонок в полицию из-за пива и азарта. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Сообщается, что мужчина вызвал полицейских на Нижегородскую улицу, сообщив об ограблении. Прибывшим на место сотрудникам он рассказал, что его никто не грабил, а в полицию позвонил из-за "азартного поведения" и выпитого пива".

В настоящий момент решается вопрос о привлечении его к ответственности. Сам виновник обещал больше не допускать таких шуток.

Ранее сайт kp.ru сообщал о необычном ограблении в подмосковной Дрезне. Группа бывших десантников в канун Дня ВДВ забрала у местного торговца около тонны арбузов и дынь, после чего подарила их местному детскому дому. Десантники уже пообещали вернуть продавцу деньги за отобранный товар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Люберец пытаются спасти раненую утку с дротиком в голове
Из-за плохой воды в Москве закрыли для купания еще один пляж
Из-за урагана в Москве упали два дерева
Синоптики рассказали, когда в Москву после дождей и ветра вернется лето
Погода в Москве на 9 августа 2019 года: в МЧС рассказали о пике шторма
Сергей Собянин лично предупредил горожан о надвигающемся шторме
Федеральные телеканалы прервали эфир, предупреждая москвичей о шторме
Перерабатывают: В Москве с начала года на 15 процентов выросло количество ДТП с такси
Городские службы Москвы переведены на усиленный режим из-за непогоды
На юго-западном участке Большой кольцевой линии метро началось строительство второго тоннеля
В Москве началось благоустройство прилегающих к станциям МЦД территорий
Против криминального авторитета Ахмеда Сутулого возбудили дело по "закону о ворах в законе"
В центре Москвы запустили пилотную зону 5G
Сильный ливень, град, ветер до 23 метров в секунду: МЧС предупредило о непогоде в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Бывшие десантники из Подмосковья отобрали у торговца арбузы и подарили их дому ребенка
На западе Москвы неизвестные ограбили бизнесмена на 9,4 млн рублей
На портале mos.ru открылся раздел о музеях
Московские рабочие начали применять новый метод ремонта фасадов жилых домов
На здании ЦУМа может появиться мемориальная доска в память об Алле Вербер
В Москве на МКАДе сгорела машина
В Москве пройдут мусульманские богослужения в честь праздника Курбан-Байрам