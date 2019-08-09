Пиво и азарт побудили москвича вызвать полицию

СЕГОДНЯ 14:26 2019-08-09T14:26:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Москвы решил сделать ложный звонок в полицию из-за пива и азарта. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Сообщается, что мужчина вызвал полицейских на Нижегородскую улицу, сообщив об ограблении. Прибывшим на место сотрудникам он рассказал, что его никто не грабил, а в полицию позвонил из-за "азартного поведения" и выпитого пива".

В настоящий момент решается вопрос о привлечении его к ответственности. Сам виновник обещал больше не допускать таких шуток.

Ранее сайт kp.ru сообщал о необычном ограблении в подмосковной Дрезне. Группа бывших десантников в канун Дня ВДВ забрала у местного торговца около тонны арбузов и дынь, после чего подарила их местному детскому дому. Десантники уже пообещали вернуть продавцу деньги за отобранный товар.

ИСТОЧНИК KP.RU