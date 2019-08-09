Поврежденные машины и разбитый трамвай: из-за сильного ветра в Москве упали 20 деревьев

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-09T16:02:33+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшую ночь в Москве из-за сильного ветра упали 20 деревьев. Об этом kp.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Упавшие деревья в нескольких районах столицы причинили ущерб местной инфраструктуре; также в нескольких случаях были повреждены стоявшие неподалеку машины. Сайт kp.ru публикует список наиболее значимых случаев:

-Улица Чесменская, 7. Дерево повредило трамвай;

- 2-я Мякининская улица, 44. Дерево упало во двор частного дома;

- 4-й Добрынинский переулок, 4. Дерево повредило стоявший на парковке автомобиль, движение по переулку было перекрыто.

-Ярославское шоссе, 131. Дерево упало на две машины во дворе жилого дома;

-Ярославское шоссе, 44к1. Дерево упало на провода, отключили свет в трех домах;

- Улица Пулковская, 3к1. Дерево упало на провода, электроэнергию не отключали;

- 5-я Кожуховская улица, 15. Дерево упало на проезжую часть.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, из-за сильного ветра в столице упали два дерева. В результате разгула стихии при этом никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU