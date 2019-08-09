2019-08-09T16:02:33+03:00
Общество

Поврежденные машины и разбитый трамвай: из-за сильного ветра в Москве упали 20 деревьев

"КП" публикует список подобных случаев
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Стихия стала причиной падения 20 деревьевСтихия стала причиной падения 20 деревьевФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

За минувшую ночь в Москве из-за сильного ветра упали 20 деревьев. Об этом kp.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Упавшие деревья в нескольких районах столицы причинили ущерб местной инфраструктуре; также в нескольких случаях были повреждены стоявшие неподалеку машины. Сайт kp.ru публикует список наиболее значимых случаев:

-Улица Чесменская, 7. Дерево повредило трамвай;

- 2-я Мякининская улица, 44. Дерево упало во двор частного дома;

- 4-й Добрынинский переулок, 4. Дерево повредило стоявший на парковке автомобиль, движение по переулку было перекрыто.

-Ярославское шоссе, 131. Дерево упало на две машины во дворе жилого дома;

-Ярославское шоссе, 44к1. Дерево упало на провода, отключили свет в трех домах;

- Улица Пулковская, 3к1. Дерево упало на провода, электроэнергию не отключали;

- 5-я Кожуховская улица, 15. Дерево упало на проезжую часть.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, из-за сильного ветра в столице упали два дерева. В результате разгула стихии при этом никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пиво и азарт побудили москвича вызвать полицию
Жители Люберец пытаются спасти раненую утку с дротиком в голове
Из-за плохой воды в Москве закрыли для купания еще один пляж
Из-за урагана в Москве упали два дерева
Синоптики рассказали, когда в Москву после дождей и ветра вернется лето
Погода в Москве на 9 августа 2019 года: в МЧС рассказали о пике шторма
Сергей Собянин лично предупредил горожан о надвигающемся шторме
Федеральные телеканалы прервали эфир, предупреждая москвичей о шторме
Перерабатывают: В Москве с начала года на 15 процентов выросло количество ДТП с такси
Городские службы Москвы переведены на усиленный режим из-за непогоды
На юго-западном участке Большой кольцевой линии метро началось строительство второго тоннеля
В Москве началось благоустройство прилегающих к станциям МЦД территорий
Против криминального авторитета Ахмеда Сутулого возбудили дело по "закону о ворах в законе"
В центре Москвы запустили пилотную зону 5G
Сильный ливень, град, ветер до 23 метров в секунду: МЧС предупредило о непогоде в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Бывшие десантники из Подмосковья отобрали у торговца арбузы и подарили их дому ребенка
На западе Москвы неизвестные ограбили бизнесмена на 9,4 млн рублей
На портале mos.ru открылся раздел о музеях
Московские рабочие начали применять новый метод ремонта фасадов жилых домов
На здании ЦУМа может появиться мемориальная доска в память об Алле Вербер
В Москве на МКАДе сгорела машина
В Москве пройдут мусульманские богослужения в честь праздника Курбан-Байрам