В Москву вернулась жара до +25 градусов

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-13T14:00:17+03:00

Погода в Москве на 13 августа 2019 года: +25 градусов, вечером ливневые дожди Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 13 августа 2019 года

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Погода в Москве на вторник, 13 августа 2019 года будет переменно облачной, вечером пройдут ливневые дожди, но после нескольких прохладных дней в столицу приходит потепление.

Днем столбики термометров поднимутся до 23-25 градусов, по области до 20-25, к вечеру температура опустится до 18 градусов. При этом ожидается кратковременный дождь, а вечером ливневые дожди, местами с грозами.

Ветер южного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду, при грозе порывы составят 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление закрепится в районе 745 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России..

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, несколькими днями ранее во всем столичном регионе было объявлено штормовое предупреждение. Экстренное сообщение выводилось даже на экраны федеральных телеканалов, а в некоторых районах Москвы о приближении непогоды сообщали по громкоговорителям, но, к счастью, стихия не нанесла серьезного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU