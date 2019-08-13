2019-08-13T14:00:17+03:00
Общество

В Москву вернулась жара до +25 градусов

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 13 августа 2019 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Погода в Москве на 13 августа 2019 года: +25 градусов, вечером ливневые дождиПогода в Москве на 13 августа 2019 года: +25 градусов, вечером ливневые дождиФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на вторник, 13 августа 2019 года будет переменно облачной, вечером пройдут ливневые дожди, но после нескольких прохладных дней в столицу приходит потепление.

Днем столбики термометров поднимутся до 23-25 градусов, по области до 20-25, к вечеру температура опустится до 18 градусов. При этом ожидается кратковременный дождь, а вечером ливневые дожди, местами с грозами.

Ветер южного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду, при грозе порывы составят 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление закрепится в районе 745 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России..

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, несколькими днями ранее во всем столичном регионе было объявлено штормовое предупреждение. Экстренное сообщение выводилось даже на экраны федеральных телеканалов, а в некоторых районах Москвы о приближении непогоды сообщали по громкоговорителям, но, к счастью, стихия не нанесла серьезного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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