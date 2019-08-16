В Подмосковье ребенок погиб, упав в водосточную канаву
ЧП произошло в Ногинском городском округе Подмосковья. В одном из дачных поселков погиб маленький ребенок. Мальчик утонул в водосточной канаве.
Как рассказали сайту mk.ru в правоохранительных органах, ребенок находился с мамой на даче. В какой-то момент родительница отвлеклась на свои дела и оставила малыша одного. Ребенок вышел за калитку и ушел почти на 150 метров от дома.
Он дошел до водосточной канавы и упал в нее. Выбраться малыш не смог, к сожалению, мальчик утонул.
Сейчас по факту гибели крохи, которому было всего 1 год и 10 месяцев проводится проверка. Мама, уроженка Мурманска, дает показания. Не исключено, что встанет вопрос о возбуждении уголовного дела из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
Ранее в подмосковном Талдоме утонул двухлетний ребенок. Мальчик купался в искусственном пруду и захлебнулся. Тело маленького мальчика было найдено на территории частного дома. Никаких следов насильственной смерти обнаружено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU