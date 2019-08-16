В Москве открылись шесть зон отдыха для купания

СЕГОДНЯ 16:31 2019-08-16T16:31:42+03:00

Всего в Москве 126 мест массового отдыха у воды, только 18 из них закрыты на реконструкцию. Фото: Евгения ГУСЕВА

Досуг можно провести на Мещерском озере, озере Черное и других местах

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Москвичи и гости столицы смогут искупаться в шести зонах для отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

У жителей столицы есть прекрасная возможность провести время с семьей на Мещерском озере (ЗАО), озере Черное, на Школьном озере (все в Зеленограде), а также посетить «Серебряный бор-2» (СЗАО), «Серебряный бор-3» (СЗАО) и «Тропарево» (ЮЗАО). Два года назад эксперты Роспотребнадзора выявили несоответствия санитарным нормам анализов воды на трех пляжах Москвы. Среди них оказался акваторий Тропаревского пруда на юго-западе Москвы.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии 108 зон отдыха у воды. Всего в Москве 126 мест массового отдыха у воды, только 18 из них закрыты на реконструкцию.

Напомним, что на сайте kp.ru существует специальный проект «Отдых в России», где граждане и гости Москвы могут узнать о главных местах в стране для проведения свободного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU