У безработного в Подмосковье украли часы и ювелирные изделия на 40 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:27 2019-08-17T08:27:41+03:00

У безработного украли часы и ювелирные изделия на 40 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В дежурную часть обратился временно неработающий 32-летний мужчина с заявлением о том, что ночью неизвестный проник в его квартиру и похитил наручные часы и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 40 миллионов рублей.

Ограбление произошло в городе Истра, Московской области. Неизвестный проник в квартиру, отжав пластиковое окно. На место происшествия выехали следователи.

Отметим, что kp.ru, уже ни раз писала об ограблениях безработных на миллионы рублей. Так в Новой Москве неизвестный напал на безработную женщину и похитил у нее сумку с крупной суммой денег.

По словам пострадавший, у нее с собой было более двадцати миллионов рублей наличными. У другого 43-летнего безработного москвича на Рублевском шоссе угнали BMW за 3 миллиона рублей, 200 тысяч рублей, золотые часы и ружья, а в квартире у пострадавшего обнаружили 14 пакетиков со «спайсами».

ИСТОЧНИК KP.RU