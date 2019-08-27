2019-08-27T12:47:11+03:00
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В Подмосковье установят 500 знаков о передвижных камерах

Предупредительные щиты смонтируют заблаговременно перед устройствами
Ася РОМАНЧУК
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В Подмосковье перед передвижными камерами выставят соответствующие дорожные знакиВ Подмосковье перед передвижными камерами выставят соответствующие дорожные знакиФото: YouTube
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В Московской области до конца года будет установлено 500 дорожных знаков, предупреждающих водителей о комплексах фото- и видеофиксации. Такое решение принято Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры региона, несмотря на отсутствие соответствующей нормы в ПДД.

Планируется, что информационные щиты будут установлены заблаговременно перед камерами, чтобы у водителей была возможность перестроиться, сообщает телеканал «360».

Сегодня на дорогах Московской области установлено более 1300 стационарных и 200 передвижных устройств фото- и видеофиксации. Узнать, где они расположены, можно на сайте областного ведомства.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий регулировать порядок установки и использования средств фото- и киносъемки, видеозаписи, предназначенных для фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Все чаще треноги становятся не способом профилактики нарушений, а доходным бизнесом.

Москва в 2017 году получила с камер 16,6 млрд. руб. Татарстан - 3 млрд. Подмосковье - 2,4 млрд, но мало кто знает, что деньги идут не только в государственную казну, но и собственнику камеры, часто это частная фирма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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