В Подмосковье начали применять новую вакцину от гриппа

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-20T12:23:50+03:00

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В Московской области началась кампания по вакцинации против гриппа. Об этом сообщила министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова. По ее словам в регионе закупили современные вакцины «Гриппол плюс» (для детей) и «Совигрипп» (для взрослых).

Министр напомнила о важности прививок, поскольку грипп может быть опасен из-за различных осложнений, которые вызывает. А своевременная вакцинация поможет снизить заболеваемость.

«Это тяжелое заболевание, но ещё более опасны его осложнения. Поэтому Минздрав сейчас направляет ресурсы на активную иммунизацию населения», - цитирует Мухтасарову телеканал «360».

Министр напомнила, что инъекция – это малая доза вируса, против которого организм выработает защиту. Всего в этот раз планируется привить порядка четырех миллионов местных жителей. Для вакцинации в Подмосковье в этом году будут использовать четырехкомпонентную инъекцию.

На сегодняшний день сделать прививку можно в поликлинике, однако вскоре мобильные пункты вакцинации появятся в торговых центрах и на ж/д станциях, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU