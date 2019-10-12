В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на выходные

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-12T09:48:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве и по области объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности. В столичном регионе ожидается дождь и сильный ветер. Опасность сохраняется на все выходные 12 и 13 октября. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра России.

Согласно опубликованной на сайте информации, выпадение осадков возможно с 9:00 до 21:00 12 октября, а сильный ветер - с 11:00 субботы до 23:00 воскресенья.

Сайт kp.ru писал, что, несмотря на неблагоприятный прогноз, в последней день этой недели в столице заметно потеплеет. Столбики термометров поднимутся до +16 градусов. Это несколько выше октябрьской климатической нормы. И такая ситуация наблюдается не только в Москве, но и в других регионах страны, особенно в азиатской ее части.

Синоптики считают, что аномалия продержится еще дней 5-6 не больше, а потом все вернется в норму.

ИСТОЧНИК KP.RU