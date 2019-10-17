Четверг в Москве станет самым теплым днем за последние 70 лет
К полудню 17 октября воздух может прогреться до +15..+17 градусов
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Этот четверг может стать самым теплым 17 октября в Москве за все 70 лет метеонаблюдений. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Сайт kp.ru писал, что в столице ожидается переменная облачность, а ближе к вечеру возможен небольшой дождь. При этом температура воздуха поднимется до +15..+17 градусов. По области этот показатель может быть немного ниже - +12..+17.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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