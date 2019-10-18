Погода в Москве на 18 октября 2019 года: тепло и почти без осадков

СЕГОДНЯ 07:26 2019-10-18T07:54:16+03:00

В столице тепло и без осадков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Гидрометцентре России рассказали, какой будет погода в Москве на 18 октября 2019 года

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Погода в Москве на 18 октября 2019 года будет облачной с прояснениями. Температура воздуха днем повышенная - плюс 12..14 градусов. Дожди, если и пройдут, то совсем небольшие и кратковременные.

Скорость ветра северо-западного направления составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы - 748 миллиметров ртутного столба. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра России.

На выходных будет на несколько градусов теплее, а также немного более ветрено. Осадков не ожидается.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее в четверг, 17 октября, был побит температурный рекорд 130-летней давности. Столбики термометров в столице поднялись почти до 18 градусов - 17,8. Показатель оказался даже выше, чем изначально прогнозировали синоптики. Ноябрь, по их оценкам, тоже будет теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU