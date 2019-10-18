2019-10-18T07:54:16+03:00
Общество

Погода в Москве на 18 октября 2019 года: тепло и почти без осадков

В Гидрометцентре России рассказали, какой будет погода в Москве на 18 октября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В столице тепло и без осадковВ столице тепло и без осадковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 18 октября 2019 года будет облачной с прояснениями. Температура воздуха днем повышенная - плюс 12..14 градусов. Дожди, если и пройдут, то совсем небольшие и кратковременные.

Скорость ветра северо-западного направления составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы - 748 миллиметров ртутного столба. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра России.

На выходных будет на несколько градусов теплее, а также немного более ветрено. Осадков не ожидается.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее в четверг, 17 октября, был побит температурный рекорд 130-летней давности. Столбики термометров в столице поднялись почти до 18 градусов - 17,8. Показатель оказался даже выше, чем изначально прогнозировали синоптики. Ноябрь, по их оценкам, тоже будет теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле пяти станций МЦД завершено благоустройство территорий
Четверг в Москве станет самым теплым днем за последние 70 лет
Погода в Москве на 17 октября 2019 года: днем потеплеет до +16
В Подмосковье завершено благоустройство семи парков
Москвичей пригласили на прогулки по лермонтовским местам
В Москве грабители похитили у мужчины на иномарке 6 млн рублей
Синоптики предсказали москвичам резкие колебания температур
В Подмосковье грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
Для московских предпринимателей запущен новый онлайн-сервис
Почтальоны Подмосковья в общей сложности ежедневно проходят более 28 тысяч км
Жители Москвы помогут улучшить городские парки
В Зеленограде сотрудники ДПС помогли поймать отморозка, ранившего мужчину
В ресторане в центре Москвы конфликт между гостями закончился стрельбой
МЧС предупредило о сильном ветре на выходных в Москве
Движение поездов на салатовой ветке метро было приостановлено
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на выходные
Погода в Москве на 12 октября 2019 года: местами возможен сильный ветер
Москвичам рассылают фальшивые письма о выплате компенсаций
Погода в Москве на 11 октября 2019 года: в столице пасмурно
В Подмосковье продлили налоговые льготы для пивоваров
В Москве над лестничными пролетами станций метро появились новые навесы
В Москве с начала года родились 26 Хабибов
Парк экстремальных развлечений откроется в Подмосковье
На набережной Марка Шагала в Москве разобьют сады