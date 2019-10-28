Московский предприниматель задушил молодую девушку во время секса

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-28T12:23:54+03:00

В среду, 16 октября, в Подмосковье предприниматель во время секса задушил молодую девушку и пытался закопать ее труп в лесу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В среду, 16 октября, в Подмосковье предприниматель во время секса задушил молодую девушку и пытался закопать ее труп в лесу.

Как сообщает источник «КП», вечером в пятницу, 25 октября, в городском округе Егорьевск, деревне Клемёново, в лесу, был обнаружен закопанный в земле труп 19-лений девушки, которая пропала 17 октября этого года. Для проведения судебно-медицинской экспертизы тело было отправлено в морг.

В ходе расследования МВД России по Московской области задержало подозреваемого в убийстве 34-летнего московского предпринимателя, который ранее уже был судим.

Правоохранительные органы выяснили, что в ночь на 16 октября в своём доме мужчина во время полового акта, задушил девушку, после чего закопал ее труп в лесу.

Как писал ранее сайт kp.ru, накануне в Подмосковье 37-летний безработный мужчина в подъезде дома изнасиловали и ограбили пятиклассницу.

ИСТОЧНИК KP.RU