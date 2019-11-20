2019-11-20T07:41:11+03:00
Общество

Погода в Москве на 20 ноября 2019 года: гололед, снег с дождем и минусовая температура

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 20 ноября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Местами пройдет снег с дождемМестами пройдет снег с дождемФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на 20 ноября 2019 года будет пасмурной и морозной. Температура воздуха днем продержится в районе нуля - от -1 до +1 градуса. Временами ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем.

По области местами гололед. В целом, облачно с прояснениями. Скорость ветра восточного и юго-восточного направлений 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление за последние дни повысилось еще сильнее и в среду составляет уже 767 миллиметров ртутного столба. К четвергу этот показатель немного вырастет, а потом приступит к снижению. Такие данные приводит Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал, что во второй половине недели погода в столице станет не по сезону холодной - на пару градусов студенее, чем положено по климатическим нормам. Зато облака рассеются, и на небе будет ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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