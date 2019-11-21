СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-21T12:05:55+03:00

В Москве вор, чтобы ограбить квартиру пенсионерки, спустился с крыши на балкон по веревочной лестнице Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По словам полиции, материальный ущерб от преступления составил более 1 млн рублей

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В Москве вор, решивший ограбить пенсионерку, решил воспользоваться необычным способом взлома квартиры: злоумышленник спустился с чердака дома по веревочной лестнице и отжал балконную дверь. Сама квартира располагается на 8-м этаже 9-этажного дома.

Далее неизвестный мужчина взломал сейф, откуда украл деньги и ювелирные изделия (сумма и перечень украшений устанавливается полицией).

По словам сотрудников правоохранительных органов, материальный ущерб от преступления составил более 1 млн рублей.

На данный момент полиция отсматривает записи с камер видеонаблюдения и устанавливает личность злоумышленника.

Известно, что при себе у неизвестного был целый набор инструментов: топор, рукоятка от топора, молоток, напильник, пассатижи, сообщил KP.RU собственный источник.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Подмосковье неизвестные связали и ограбили жильцов коттеджа. Среди пострадавших оказались 80-летняя женщина и 11-летний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU