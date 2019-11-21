В Москве вор, чтобы ограбить квартиру пенсионерки, спустился с крыши на балкон по веревочной лестнице
В Москве вор, решивший ограбить пенсионерку, решил воспользоваться необычным способом взлома квартиры: злоумышленник спустился с чердака дома по веревочной лестнице и отжал балконную дверь. Сама квартира располагается на 8-м этаже 9-этажного дома.
Далее неизвестный мужчина взломал сейф, откуда украл деньги и ювелирные изделия (сумма и перечень украшений устанавливается полицией).
По словам сотрудников правоохранительных органов, материальный ущерб от преступления составил более 1 млн рублей.
На данный момент полиция отсматривает записи с камер видеонаблюдения и устанавливает личность злоумышленника.
Известно, что при себе у неизвестного был целый набор инструментов: топор, рукоятка от топора, молоток, напильник, пассатижи, сообщил KP.RU собственный источник.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Подмосковье неизвестные связали и ограбили жильцов коттеджа. Среди пострадавших оказались 80-летняя женщина и 11-летний ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU