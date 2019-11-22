Пассажирский Boeing аварийно приземлился во Внуково

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-22T10:50:30+03:00

У самолета была неисправность со стойкой шасси

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В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку пассажирский Boeing-737, следовавший из Махачкалы. Самолёт авиакомпании Utair благополучно приземлился с неисправной пневматикой левой стойки шасси. Посадка прошла штатно.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Проводится буксировка самолета на стоянку, сообщает Интерфакс.

Летом такому же пассажирскому Boeing-737 авиакомпании Utair, летевшему из Внуково в Берлин, пришлось вернуться в московский аэропорт. Причиной возврата самолёта стала разгерметизация, обнаруженная во время пролёта над Белоруссией.

В начале года сайт kp.ru рассказывал о ещё одной аналогичной ситуации с лайнером, следовавшим в Грозный. На этот раз Boeing-737 той же авиакомпании Utair аварийно вернулся в аэропорт из-за отказа электросистемы и левого авиагоризонта. Командир корабля принял решение о возвращении практически сразу после вылета, а пассажиров несостоявшегося рейса отправили в столицу Чечни резервным бортом.

ИСТОЧНИК KP.RU