Синоптики заявили, что на Москву обрушится ледяной дождь

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-24T14:19:05+03:00

Евгений Тишковец рассказал, что с воскресенья и до вторника включительно в столице сохранится холодная погода с переменной облачностью

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Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что ледяной дождь придет в Москву в четверг, 28 ноября, льдом покроются дороги и тротуары.

- В среду небо затянут облака, местами может сыпать небольшой снег, но снежный покров навряд ли образуется. Температура начнет постепенно повышаться, - рассказал Тишковец.

При этом он подчеркнул, что с воскресенья и до вторника включительно в столице сохранится холодная погода с переменной облачностью. Осадков не ожидается.

- Минус шесть-одиннадцать градусов ночами, и днем ноль — минус пять градусов, - уточнил Тишковец.

По его словам, уже в этот четверг в столицу придет теплый атмосферный фронт, который принесет черноморский воздух.

- Очень слабые, очаговые осадки в виде снега начнут вечером переходить в смешанную фазу и ледяной дождь. Он подойдет к южным границам области в районе 14-15 часов и часам к 17-18 подойдет к югу, юго-востоку и востоку Москвы, - уточнил специалист.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что синоптики рассказали, чем опасно арктическое вторжение на территорию России. Пришедшие заморозки особенно опасны из-за отсутствия снежного покрова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/745703" frameborder="0"></iframe> Синоптики рассказали москвичам о "пушкинской" погоде.Приблизительная климатическая дата установления снежного покрова — 28 ноября

ИСТОЧНИК KP.RU