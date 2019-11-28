СЕГОДНЯ 16:19 2019-11-28T16:19:57+03:00

Синоптики сообщили о «ледяном панцире» на дорогах Москвы в эти выходные Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалист центра «Фобос» предупредила, что в субботу ливни будут переходить в интенсивные заряды снега

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Ранее обещанный ледяной дождь пройдет мимо Москвы, но в выходные на дорогах и тротуарах столицы образуется «ледяной панцирь». Об этом сообщила специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Очень сильный ледяной панцирь в воскресенье, это 10-20 миллиметров льда, то есть 2 сантиметра. Это уже не легкая наледь, а хорошая гололедица», - передают РИА Новости слова синоптика.

По словам специалиста, в субботу, 30 ноября стоит ждать осадки с повышением температуры воздуха до пяти градусов тепла. Но уже к вечеру из-за холодного атмосферного фронта с северо-запада «ливни будут переходить в интенсивные заряды снега с ухудшением видимости до нескольких сотен метров». Температура опустится до нуля, и на дорогах образуется гололед, а земля покроется 3-сантиметровым слой снега.

Напомним, ранее «Фобос» обещал гололед и ледяной дождь в Москве в четверг, 28 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU