2019-11-29T16:21:33+03:00
Общество

Политолог: Мы получили действенную Мосгордуму, все политические силы ведут себя конструктивно

По мнению Павла Данилина, фракции приняли взвешенные решения по бюджету столицы
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Политолог Павел Данилин считает решения Мосгордумы, принятые по новому бюджету на 2020-2023 годы, эффективными и конструктивными. По его словам, все фракции столичного парламента продемонстрировали готовность сотрудничать друг с другом и принимать взвешенные решения.

- В целом мы получили вполне действенную Мосгордуму. Мы видим, что представлены практически все оппозиционные силы в московском парламенте за исключением ЛДПР, которые не смогли пройти. Эти политические силы, мы видели это в работе над бюджетом, ведут себя довольно-таки конструктивно, что позволяет принимать взвешенные решения при рассмотрении документы такого значения,- Рассказал Данилин в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Как отметил политолог, фракции активно вносили поправки в бюджет столицы и обсуждали их с московским правительством, которое частично поддержало предложения парламентариев.

- Плюс ко всему надо сказать, что и московские власти активно работают с фракциями и это привело к тому, что были приняты многочисленные поправки, внесенные различными фракциями, - подчеркнул Павел данилин. - В частности, один из лидеров партии «Яблока» Сергей Митрохин внес порядка 20 поправок, из которых половина была учтена и принята. Это тоже говорит об эффективности работы московских властей. Логичные поправки были согласованы и в итоге стали частью закона.

Напомним, за проект бюджета Москвы на 2020-2023 годы, внесенный на рассмотрение парламентариев мэром Сергеем Собяниным, проголосовали 35 депутатов Мосгордумы. Главный финансовый документ столицы был принят большинством голосов.

Московское правительство частично поддержало поправки депутатов, особенно в части социальной помощи. Так, мэрия согласилась с предложением фракции КПРФ установить с нового года для москвичей, относящихся к категории «дети войны», такое же ежемесячное пособие, как и для тружеников тыла – в размере 1584 рублей. На выплату пособий будут выделены 1,59 млрд рублей из резервного фонда столицы. Всего же, по данным московского департамента труда и соцзащиты, в столице живет 83,7 тыс. человек, которые попадают под категорию «дети войны».

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