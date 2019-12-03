Билеты на одну поездку в московском метро подорожают на 2 рубля

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-03T17:15:23+03:00

Билеты на одну поездку в московском метро подорожает на 2 рубля Фото: Алиса ТИТКО

Изменения вступят в силу в феврале 2020 году

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С 1 февраля 2020 года подорожает разовая поездка на метро в Москве, стоимость безлимитных проездных останется прежней. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума московского правительства.

«Стоимость проезда в общественном транспорте повышается с 1 февраля 2020 года. В среднем по году повышение составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7%.», - сказано в материалах.

Разовая поездка по карте «Тройка» (билет «Кошелек») подорожает на два рубля и будет стоить 40 рублей вместо 38 рублей. Разовая поездка по тарифу «90 минут» обойдется в 62 рубля вместо 59 рублей, а при оплате банковской картой – 44 рубля вместо 42 рублей. За разовую поездку в метро, МЦК, МЦД в зоне «Пригорода» и в наземном транспорте придется заплатить 47 рублей вместо 45 рублей, при оплате банковской картой – 51 рубль вместо 49 рублей.

Без изменений останется безлимитный проездной на все виды транспорта, включая МЦД: 1 сутки – 230 рублей; 3 суток – 438 рублей; 30 дней – 2 170 рублей; 90 дней – 5 430 рублей; 365 дней – 19 500 рублей.

В московском правительстве заявляют, что в основу решения был положен дифференцированный подход, в соответствии с которым стоимость проезда для постоянных пользователей останется на уровне 2019 года, «а с учетом инфляции даже снизится в реальном выражении».

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ИСТОЧНИК KP.RU