2019-12-04T21:33:32+03:00
Общество

В Москве к полуночи высота снежного покрова достигнет 6 сантиметров

А видимость сократится до 2-3 километров
Елена АКИМОВА
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На столицу обрушился сильный снегопадНа столицу обрушился сильный снегопадФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Снегопад пока не думает прекращаться, Москву и Подмосковье накрывает белоснежным ковром и к полуночи ситуация не изменится. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Facebook, сильный снегопад продлится еще несколько часов. К полуночи высота снежного покрова может достигнуть 6 сантиметров.

- В течение часа Москву и область накроет зарядами снега и метелью с ухудшением видимости до 2–3 км и менее! - пишет специалист.

Такие погодные условия не могут не отразиться на дорожной ситуации. Водителям не стоит забывать, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается почти в 4 раза. Даже при скорости 60 км/ч машина может катиться почти 70 метров.

Погодные условия весь день, 4 декабря, были не самыми простыми. С утра идет снег, а температурный режим способствует образованию гололедицы. В связи с погодными условиями в регионе объявлен «жёлтый» уровень опасности. Подобная ситуация сохранится вплоть до четверга, 5 декабря, а после в мегаполис придет потепление, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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