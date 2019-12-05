Погода в Москве на 5 декабря 2019 года будет ветреной

СЕГОДНЯ 07:19 2019-12-05T07:20:40+03:00

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Москве на 5 декабря 2019 года

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Погода в Москве на 5 декабря 2019 года будет облачной. Местами по городу возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха остановится в пределах +2..+4 градусов.

Ветер западного направления будет довольно сильным - 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Ночью столбики термометров опустятся до 0..+2 градусов. При это ветер только усилится с сохранением на несколько дней. Местами порывы будут достигать 15 м/с.

Сайт kp.ru писал, что плюсовая температура будет держаться как минимум до конца текущей недели. В воскресенье возможен уход в минус, но совсем незначительный. Снег тоже будет, но немного. В большинстве случаев осадки превращаются в слякоть.

ИСТОЧНИК KP.RU