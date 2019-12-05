2019-12-05T19:17:05+03:00
Общество

В Москве пройдет первый сольный концерт ЮРКИССА

Артист выступит 7 декабря в клубе Gipsy
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Участник главных российских музыкальных фестивалей и концертов, гость событий мирового масштаба, харизматичный и талантливый исполнитель готовится покорить новую высоту. ЮрКисс приглашает на свой первый сольный концерт, событие, очень важное и знаковое для каждого артиста.

Специальный гость концерта – Тимбалэнд, знаменитый продюсер, американский рэпер, двукратный обладатель премии «Грэмми». Артисты уже выступали вместе: ЮрКисс исполнял партию Джастина Тимберлейка в мировом хите «SexyBack» вместе с Тимбалэндом. Премьера этого дуэта состоялась на Церемонии Вручения Международной Музыкальной Премии «BRAVO» в марте 2019-го года — и, несомненно, в следующем году певец ЮрКисс удивит гостей этой премии новой композицией.

Также в концерте примут участие Дима Билан, Дуся, T-Killah, ВладиМир, а Люся Чеботина споёт в дуэте с артистом. Гостей сольного концерта ЮрКисса ждет действительно незабываемый вечер.

Концерт пройдет 7 декабря, в 19:00, в клубе Gipsy.

ИСТОЧНИК KP.RU

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