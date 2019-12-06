Генсек Международного союза общественного транспорта оценил Московские диаметры

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-06T17:53:04+03:00

Мохаммед Мезгани охарактеризовал проект, как беспрецедентный вызов для любого города

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Как передала радиостанция «Говорит Москва», генеральный секретарь Международного союза общественного транспорта Мохамед Мезгани прокомментировал запуск Московских центральных диаметров.

По его словам, три года назад столица успешно реализовала проект Московского центрального кольца, который был высоко оценен зарубежными специалистами. А нынешний мегапроект Московских центральных диаметров – беспрецедентный вызов для любого города.

-Данный пример показывает, что Московский транспорт готов реализовывать крупномасштабные технологически-сложные инфраструктурные проекты в кратчайшие сроки, - отметил Мохамед Мезгани.

Мезгани отметил эффективное взаимодействие всех заинтересованных сторон под управлением правительства Москвы – производителей, транспортных операторов, в частности столичного метрополитена, городских властей всех уровней.

Московские центральные диаметры запущены 21 ноября 2019 года. Их ожидаемый пассажиропоток составит около 200 млн. человек в год.

СПРАВКА

Международный союз общественного транспорта объединяет больше 1,6 тысячи операторов городских и пригородных пассажирских перевозок, производителей подвижного состава и исследовательских организаций из 99 стран.

Союз участвует в разработке современных технологий для общественного транспорта и даёт рекомендации по их развитию и внедрению, в исследовательских и образовательных программах.