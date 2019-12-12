2019-12-12T03:59:54+03:00
Общество

В аэропортах Москвы задержаны около 90 рейсов

Три воздушные гавани отмены вылет еще двадцати
Мария ИГНАТЬЕВА
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В аэропортах Москвы задержаны больше 50 рейсовВ аэропортах Москвы задержаны больше 50 рейсовФото: Иван ВИСЛОВ
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В трех аэропорта Москвы - Внуково, Шереметьево и Домодедово изменения в расписании вылетов и прилетов коснулись порядка 90 рейсов. Отменили 27 рейсов, еще около 60, согласно данным сервиса "Яндекс. Расписание", задержаны.

Уточняется, что во Внуково 12 рейсов задержано, пять отменено. В Домодедово вылет и прилет 29 рейсов задерживается, а 22 и вовсе отменили. По информации на ночь четверга, 12 декабря в Шереметьево задержаны 20 рейсов, отмененных пока нет.

Причины изменений в расписании вылетов и прилетов рейсов в аэропортах столицы не называются. В штатном режиме работает лишь «Жуковский».

Напомним, сайт kp.ru писал ранее об отменах и задержках почти 30 рейсов в столичных аэропортах. Тогда больше всего задержек было зафиксировано в воздушной гавани «Домодедово».

Подробнее: https://www.m24.ru/news/transport/12122019/100288?utm_source=CopyBuf

ИСТОЧНИК KP.RU

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