Из сейфа в московской квартире украли 12,5 миллиона рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:50:24+03:00

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Из квартиры в центре Москвы похитили валюту и ювелирные украшения на сумму около 12,5 миллиона рублей. Воры не только проникли в жилое помещение, но и взломали сейф, в котором находились ценности. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

Согласно данным правоохранителей, преступление было совершено по адресу: улица Шаболовка, дом 23-5. Неизвестные открыли входную дверь с помощью подбора ключей к замку.

"[Они] совершили кражу денежных средств в размере $67 тыс., €40 тыс., 700 тыс. рублей, ювелирных изделий на сумму 5 млн рублей, а затем скрылись. Материальный ущерб составил около 12 млн 500 тыс. рублей", - передает ТАСС со ссылкой на столичный главк.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Сайт kp.ru писал, что неделей ранее в Москве угнали элитный автомобиль Rolls-Royce Ghost. Неизвестный просто отобрал машину у 18-летнего парня.

ИСТОЧНИК KP.RU