Общественный транспорт Москвы продлит работу на Крещение

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:48:35+03:00

До 03:00 воскресенья, 19 января, будут курсировать автобусы, троллейбусы и трамваи

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В ночь с 18 на 19 января общественный транспорт Москвы будет курсировать до 03:00. Изменения коснутся 39 маршрутов автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваем.

Они будут ходить по наиболее популярным местам для крещенских купаний и храмов. Всего в перевозке задействуют свыше 100 транспортных средств. Интервалы движения составляет не более 30 минут.

Также пассажиры могут использовать ночные маршруты наземного транспорта, которые связывают центр столицы с отдаленными районами города. На настоящий момент таких маршрутов насчитывается 13. Интервалы их движения составляют от 15 до 30 минут. Об это говорится в пресс-релизе Мосгортранса.

Напомним, что официально купели работают с 18.00 18 января до 18.00 19 января, но при большой загруженности время купания могут продлить и до 20.00.

Сайт kp.ru публиковал список площадок, на которых можно искупаться на Крещение в 2020 году.

Список маршрутов, которые продлят работу на Крещение

Автобусы:

№ м1 «Улица Кравченко – Больница РЖД»

№ 7 «Станция Перово – Метро «Партизанская»

№ 17 «Троицк (мкр. «В») – Троицк (Торговый центр)»

№ 48 «Силикатный завод – Живописная улица»

№ 49 «Метро «Беляево» – Санаторий «Узкое»

№ 109 «Улица Герасима Курина – Метро «Пионерская»

№ 127 «Рублево – Улица Коцюбинского»

№ 151 «Метро «Красногвардейская» – 3-я Радиальная улица»

№ 151к «Метро «Орехово» – 3-я Радиальная улица»

№ 202 «Остафьевская улица – Метро «Ясенево»

№ 210 «4-й мкр. Митина – Метро «Тушинская»

№ 257 «Уссурийская улица – Южное Измайлово»

№ 531 «Метро «Теплый Стан» – Поселок Курилово»

№ 577 «Метро «Теплый Стан» – Совхоз «Воскресенское»

№ 608 «14-й мкр. Орехово-Борисова – Метро «Пролетарская»

№ 616 «Метро «Новые Черемушки» – Метро «Проспект Вернадского»

№ 652 «Таллинская улица – 3-й мкр. Строгина»

№ 653 «Филевский бульвар – Метро «Фили»

№ 654 «Улица Маршала Прошлякова – 3-й мкр. Строгина»

№ 721 «Метро «Новые Черемушки» – Улица Новаторов»

№ 737 «5-й мкр. Северного Бутова – Молодцовский проезд»

№ 738 «Метро «Каширская» – Метро «Алма-Атинская»

№ 800 «Щукино – Метро «Полежаевская»

№ 804 «Метро «Теплый Стан» – Поселок Мосрентген»

№ 874к «Троицк (мкр. «В») – Былово»

№ 1004 «5-й мкр. Северного Бутова – Каменка»

№ С12 «Стадион «Лужники» – Улица Новый Арбат»

№ 10 «Станция Крюково – Горбольница» (г. Зеленоград)

Трамваи:

№ 6 «Братцево – Метро «Сокол»

№ 17 «Медведково – Останкино»

№ 25 «Останкино – Сокольническая Застава»

№ 26 «Метро «Университет» – Метро «Октябрьская»

№ 34 «16-я Парковая улица – Метро «Семеновская»

Троллейбусы:

№ 21 «Берег Москвы-реки – Метро «Полежаевская»

№ 52 «Москворецкий рынок – Метро «Профсоюзная»

№ 57 «Мост Октябрьской железной дороги – Метро «Войковская»

№ 64 «Ивановское – Метро «Выхино»

Электробусы:

№ т25 «Проспект Будённого – Метро «Лубянка»

№ т73 «6-й мкр. Бибирева – ВДНХ (южн.)»

ИСТОЧНИК KP.RU