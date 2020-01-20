2020-01-20T10:37:31+03:00
Общество

Продолжительность жизни москвичей вырастет до 80 лет

Это произойдет через 10 лет
Елена АКИМОВА
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Продолжительность жизни москвичей вырастет до 80 летПродолжительность жизни москвичей вырастет до 80 летФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Руководитель Департамента здравоохранения города Алексей Хрипун поделился прогнозами ведомства относительно продолжительности жизни москвичей.

Спустя десять лет средний показатель будет составлять 80 лет. Это соответствует показателям Любляны и Лиссабона. И это не предел: в ближайшие два десятилетия у Москвы есть шанс стать одним из мировых городов-лидеров по продолжительности жизни.

- Показатель продолжительности жизни является основным, можно сказать главным, который демонстрирует успехи здравоохранения, отражает как устроен и живет город, - пояснил NEWS.ru Алексей Хрипун.

Помимо продолжительности жизни улучшается еще один показатель – младенческая смертность стала снижаться, а рождаемость расти.

В ведомстве также добавили, что сейчас в столице реализуются программы, которые направлены на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сейчас продолжительность жизни в Москве в среднем составляет 78 лет. До такого уровня он поднялся за последние пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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