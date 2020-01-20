Продолжительность жизни москвичей вырастет до 80 лет
Руководитель Департамента здравоохранения города Алексей Хрипун поделился прогнозами ведомства относительно продолжительности жизни москвичей.
Спустя десять лет средний показатель будет составлять 80 лет. Это соответствует показателям Любляны и Лиссабона. И это не предел: в ближайшие два десятилетия у Москвы есть шанс стать одним из мировых городов-лидеров по продолжительности жизни.
- Показатель продолжительности жизни является основным, можно сказать главным, который демонстрирует успехи здравоохранения, отражает как устроен и живет город, - пояснил NEWS.ru Алексей Хрипун.
Помимо продолжительности жизни улучшается еще один показатель – младенческая смертность стала снижаться, а рождаемость расти.
В ведомстве также добавили, что сейчас в столице реализуются программы, которые направлены на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Сейчас продолжительность жизни в Москве в среднем составляет 78 лет. До такого уровня он поднялся за последние пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU