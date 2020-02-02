В Москве ожидается резкое падение атмосферного давления
В Москве ожидается резкое падение атмосферного давления. Такое предупреждение распространили синоптики метеорологического центра "Фобос".
Показатель начнет активно опускаться в воскресенье, 2 февраля, и достигнет 726 миллиметров ртутного столба при норме 746-748 мм.
В целом погода будет облачной. Временами в столице возможен мокрый снег, переходящий в дожди. Температура воздуха днем составит +1..+3 градуса. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
"Москва сегодня окажется в тёплом секторе североатлантического циклона, центр которого расположится над территорией Финляндии. Его стараниями в регион придут тёплые и влажные воздушные массы",- сообщается на сайте "Метеоновости".
Сайт kp.ru писал, что даже ночью столбики термометров будут держаться в пределах плюсовых значений, а вот со вторника будущей недели в столице похолодает.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»