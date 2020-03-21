Погода в Москве на 21 марта 2020 года: дневная температура опустится до нуля
Погода в Москве на 21 марта 2020 года будет переменно облачной. Дневная температура воздуха опустится до нуля и будет держаться в районе 0..+2 градусов.
Ночью же столбики термометров совсем уйдут от плюсовых отметок. На улице будет от -7 до -5 градусов. Без осадков.
При этом днем местами по Московской области возможен небольшой снег. Также во всем регионе ожидается гололедица.
Ветер сильный, но далеко не ураганный. Воздушные потоки северного и северо-восточного направлений разовьют скорость 7-12 метров в секунду.
Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, слегка повышенное - 751 миллиметр ртутного столба.
Сайт kp.ru писал, что это арктическое вторжение со снегопадами будет последним для весны 2020 года. По словам метеорологов, зима больше о себе не напомнит.
ИСТОЧНИК KP.RU
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