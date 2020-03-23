2020-03-23T13:29:31+03:00
Происшествия

Подробности тройного убийства Москве: погибший тесть ранее предотвратил авиакатастрофу

В столице 29-летний мужчина убил на глазах у детей жену и ее родителей
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Стали известны подробности тройного убийства в МосквеСтали известны подробности тройного убийства в МосквеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стали известны новые подробности семейной драмы, которая произошла 21 марта в одной из квартир на Волоколамском шоссе. 39-летний Станислав Иванов расправился с супругой и убил ее родителей. Сейчас в случившемся разбираются следователи, а тем временем стало известно, что погибший тесть - 61-летний Виктор Щипоников был по-своему героической личностью.

В 2006 году он предотвратил авиакатастрофу в небе над Москвой.

- Щипоников трудился в Московском центре автоматизированного управления воздушным движением. Днем из «Внуково» вылетел частный самолет «Леарджет», который следовал во Францию. А пилот по ошибке не настроил приборы на частоту общения с землей и повел судно прямо навстречу «Фоккеру-50», летевшему из Риги, - рассказывает источник сайта mk.ru.

Траектория полета самолетов пересекалась невысоко от земли и казалось, что столкновения не избежать, но Щипоников и его коллеги (всего инцидентом занимались трое диспетчеров) сумели развести воздушные суда. Все на двух бортах находилось 50 человек.

Семья погибшего пенсионера была на хорошем счету, помимо дочери (погибшая супруга Иванова), есть сын. В свое время девушка окончила Государственный университет управления, работала экономистом по бюджетному планированию в различных коммерческих фирмах.

Ее супруг Станислав трудился в коммерческой фирме аудитором, имел хороший доход, но в последнее время признавался, что перестал справляться с трудностями на работе. Ему доверили крупный проект, и он очень боялся подвести не оправдать оказанного доверия. Не исключено, что постоянное нервное напряжение сказалось на здоровье мужчины. Сразу после трагедии он сам признался в тройном убийстве и показал полицейским куда дел нож.

В момент убийства в квартире находилось двое детей: одному восемь лет, а другому три года.

Соседи дали свои комментарии по тройному убийству.Житель дома, где произошло преступление, рассказал, что ночью не было слышно взрослых криков, плакали только дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности
Подробности тройного убийства Москве: погибший тесть ранее предотвратил авиакатастрофу
В Москве пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона
Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию Депздрава в Москве из-за коронавируса
Собянин: соцработники помогут пожилым с доставкой продуктов и лекарств
В Москве пьяный мужчина учил сына стрелять из автомата на балконе многоэтажки
Собянин: Всем пожилым москвичам окажут помощь в связи с коронавирусом
Погода в Москве на 21 марта 2020 года: дневная температура опустится до нуля
Для тестирования на коронавирус в Москве развернуто девять лабораторий
Собянин: Колледжи Москвы переходят на дистанционное обучение
Оперштаб: В числе вновь заболевших коронавирусом в Москве нет детей
Похолодание и высокое атмосферное давление придут в Московский регион
В московском метро выявили 376 человек с температурой
В Москве бизнес-леди попыталась взять кредит в миллиард под залог несуществующих драгоценностей
Погода в Москве на 19 марта 2020 года: МЧС предупреждает о сильном ветре
Оперативный штаб по коронавирусу в Москве завел аккаунт «В Контакте»
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
Актриса сериала «Каменская» написала заявление в полицию на пропажу своего помощника после вечеринки
В Москве дебошир набросился с ножом на сотрудника полиции
Собянин: Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки
Синоптики рассказали, когда можно будет менять зимнюю резину на летнюю
В Оперативном штабе опровергли слухи о введении режима ЧС в Москве
Детские сады в Москве закрываться не будут
Более тысячи пар заключили брак на необычных площадках в Москве
Больница в ТиНАО будет быстро обеспечена водой, электричеством и теплом
Анастасия Ракова: Сбежавшие пациенты возвращены в больницу в Коммунарке
Московские театры объявляют об отмене спектаклей из-за коронавируса
Собянин рассказал о расширении ограничительных мер из-за короновируса