Подробности тройного убийства Москве: погибший тесть ранее предотвратил авиакатастрофу

23 Март 2020 2020-03-23T13:29:31+03:00

В столице 29-летний мужчина убил на глазах у детей жену и ее родителей

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Стали известны новые подробности семейной драмы, которая произошла 21 марта в одной из квартир на Волоколамском шоссе. 39-летний Станислав Иванов расправился с супругой и убил ее родителей. Сейчас в случившемся разбираются следователи, а тем временем стало известно, что погибший тесть - 61-летний Виктор Щипоников был по-своему героической личностью.

В 2006 году он предотвратил авиакатастрофу в небе над Москвой.

- Щипоников трудился в Московском центре автоматизированного управления воздушным движением. Днем из «Внуково» вылетел частный самолет «Леарджет», который следовал во Францию. А пилот по ошибке не настроил приборы на частоту общения с землей и повел судно прямо навстречу «Фоккеру-50», летевшему из Риги, - рассказывает источник сайта mk.ru.

Траектория полета самолетов пересекалась невысоко от земли и казалось, что столкновения не избежать, но Щипоников и его коллеги (всего инцидентом занимались трое диспетчеров) сумели развести воздушные суда. Все на двух бортах находилось 50 человек.

Семья погибшего пенсионера была на хорошем счету, помимо дочери (погибшая супруга Иванова), есть сын. В свое время девушка окончила Государственный университет управления, работала экономистом по бюджетному планированию в различных коммерческих фирмах.

Ее супруг Станислав трудился в коммерческой фирме аудитором, имел хороший доход, но в последнее время признавался, что перестал справляться с трудностями на работе. Ему доверили крупный проект, и он очень боялся подвести не оправдать оказанного доверия. Не исключено, что постоянное нервное напряжение сказалось на здоровье мужчины. Сразу после трагедии он сам признался в тройном убийстве и показал полицейским куда дел нож.

В момент убийства в квартире находилось двое детей: одному восемь лет, а другому три года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/767915" frameborder="0"></iframe> Соседи дали свои комментарии по тройному убийству.Житель дома, где произошло преступление, рассказал, что ночью не было слышно взрослых криков, плакали только дети.

ИСТОЧНИК KP.RU