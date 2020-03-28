Погода в Москве на 28 марта 2020 года: воздух прогреется до +17

28 Март 2020 2020-03-28T07:11:50+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 28 марта 2020 года

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Погода в Москве на 28 марта 2020 года будет переменно облачной. В столицу придет тепло, и воздух прогреется до +15..+17 градусов.

Осадков не ожидается. Сильного ветра тоже. Воздушные потоки разовьют скорость 2-17 метров в секунду, передает сайт Гидрометцентра России.

Атмосферное давление, согласно данным синоптиков, будет немного повышенным. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +3..+5 градусов. Последний выходной день будет таким же теплым, как и суббота, но более дождливым.

Сайт kp.ru писал, что ранее Гидрометцентр представил примерный прогноз на весну и лето 2020 года. По мнению специалистов, с апреля до сентября погода будет находиться в пределах климатических норм либо немного теплее. Холодов точно ждать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU