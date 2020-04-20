2020-04-20T12:54:06+03:00
Происшествия

Москвичка сдала в полицию сына, нарушившего режим самоизоляции

Мужчина, больной COVID-19, отправился на улицу
Елена АКИМОВА
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В Москве мать сдала полиции сына, заболевшего коронавирусомВ Москве мать сдала полиции сына, заболевшего коронавирусомФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве женщина сообщила в полицию о сыне-нарушителе. Мужчина, заболевший COVID-19, отправился на улицу, несмотря на требование оставаться дома.

Врачи диагностировали коронавирус у 36-летнего пациента накануне. Из-за легкого течения болезни не стали госпитализировать мужчину в больницу, но выходить за пределы дома и всем домочадцам было запрещено.

Продолжался больной недолго, буквально на следующий день после визита медиков он отправился на улицу. Прогулка была короткой, бдительная мать сообщила об опасности. В итоге полицейские задержали мужчину в районе Марьино, сообщает телеканал «360».

Теперь его отправили на лечение в больницу. Помимо изоляции ему грозит крупный штраф за нарушение мер изоляции.

Ранее в Москве 12-летий школьник сдал в полицию родительницу, загулявшую во время режима изоляции. Мальчик пришел в полицейский участок, расположенный в Юго-Западном округе столицы, и пожаловался на свою нелегкую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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