Студентка рассказала о поездке в падающем лифте на востоке Москвы

Лифт с людьми пролетел вниз несколько этажей на востоке Москвы Фото: Иван ВИСЛОВ

Две женщины провели 40 минут в кабине упавшего лифта, ожидая помощи спасателей. ЧП произошло на востоке Москвы.

Как стало известно сайту mk.ru, все случилось 18 сентября в многоэтажке на улице Краснобогатырская. Утром студентка 18-летняя девушка одного из столичных вузов собиралась на пары. Девушка зашла в лифт на 13 этаже.

Кабина двигалась сверху и внутри уже была 56-летняя соседка. Через несколько секунд лифт дернулся и полетел вниз. Кабина застряла на 11 этаже, сработала система экстренного торможения.

- Мы с соседкой упали на пол, я сильно ударилась спиной, - рассказывает студентка.

Когда стало понятно, что все живы, девушка попыталась вызвать оператора. Несколько минут связь была недоступна, а потом диспетчер ответила и пообещала направить спасателей.

- 40 минут мы ждали помощь. К тому времени я уже набрала в 112 и маме, попросила ее позвонить в экстренные службы. Тут лифт поехал вверх, остановился на 15 этаже. Спасатели открыли дверь, - рассказывает москвичка.

Оказавшись на свободе, девушка решила не ехать в больницу, а отлежаться дома, хотя и были сильные боли в спине.

Второй пострадавшей повезло чуть больше, она отделалась лишь испугом.

Жильцы дома признаются, что это не первая авария с лифтом. Механизмы выходят из строя регулярно, а в начале сентября трос лифта обрывался в районе второго этажа. В тот момент в кабине находился мужчина со своей 9-летней дочерью. К счастья, все остались целы.