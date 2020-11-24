Рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 января 2021 года в Москве будет ниже инфляции

В квитанции за ЖКХ в среднем на 3,5% вырастут три тарифа - наём жилого фонда, плата за содержание жилья и взнос за капремонт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый год в очередной раз принесёт москвичам традиционное повышение квартплаты. Решение об этом принято сегодня, 24 ноября, на заседании президиума правительства Москвы.

В квитанции в среднем на 3,5% вырастут три тарифа - наём жилого фонда, плата за содержание жилья и взнос за капремонт. Эти ставки не менялись за последний год. Напомним, последний раз цены за "коммуналку" поднимали с 1 июля 2020-го в среднем на 3,68%.

Теперь рост ставок выглядит так:

- соцнайм - на 3,5%;

- содержание жилья - на 4,6%;

- взнос на капитальный ремонт - на 3,5% (см. "Конкретно").

При этом в мэрии столицы уточнили, что решение об индексации тарифов на коммунальные услуги (горячая и холодная вода, канализация, отопление, электричество и др.) будут принимать позже. Причем оно вступит в силу не ранее 1 июля 2021 года.

"Совокупный рост платежки за жилищно-коммунальные услуги с января 2021 года будет ниже ожидаемого уровня инфляции 3,5 процента, - отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. - Все действующие льготы и социальная поддержка жителей по оплате услуг ЖКХ полностью сохраняются".

КОНКРЕТНО

1. Cодержание и ремонт жилья (за 1 кв. м общей площади в месяц)

В домах со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом (за площадь в пределах норм *)

Сейчас - 30 руб. 49 коп.

С 1 января 2021 г. - 31 руб. 89 коп.

2. Социальный наем жилья (за 1 кв. м общей площади в месяц)

Сейчас

Для льготников:

- дома со всеми удобствами, с лифтом, в пределах Третьего транспортного кольца – 5 руб. 48 коп.

Для обычных жильцов:

- дома со всеми удобствами независимо от материала стен, наличия лифта и мусоропровода, за пределами Третьего транспортного кольца - 25 руб. 53 коп.

С 1 января 2021 г. - 5 руб. 67 коп. (для льготников) и 26 руб. 42 коп. (для обычных жильцов)

3. Взнос за капитальный ремонт (за 1 кв. м общей площади в месяц)

Сейчас - 18 руб. 86 коп.

С 1 января 2021 г. - 19 руб. 52 коп.

Примечание:

* Норма площади жилья, по которой начисляют плату за содержание и ремонт, состоит из социальной нормы площади жилья для семьи определенного состава (см. ниже) плюс 7 квадратных метров на каждого зарегистрированного в этой квартире. Социальная норма общей площади жилья:

- для одиноко живущего человека - 33 кв. м;

- для семьи из двух человек - 42 кв. м;

- для семьи из трех и более человек - 18 кв. м на каждого члена семьи.

Плату сверх норм берут с владельцев двух и более квартир.

Согласно постановлению правительства Москвы № 571-ПП от 29.11.11 г.

НА ЗАМЕТКУ

Взнос за капитальный ремонт жилых домов в Москве не платят:

1. Собственники в домах:

- официально признанных аварийными;

- в которых меньше пяти квартир;

- попавших в программу реконструкции или сноса.

2. Наниматели жилья.

3. Все жители домов, включенных в программу реновации.

4. Некоторые льготники (например, одинокие в возрасте 80 лет и старше). Чтобы оформить такую помощь, нужно обратиться в своем округе в городской центр жилищных субсидий (ГЦЖС).