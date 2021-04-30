Лидер общественного движения Тимофей Баженов уверен, что студентам нужно предоставлять общежитие бесплатно

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«Чтобы выучить своего ребёнка родители, особенно в небольших городах, буквально рвут жилы. В условиях пандемии многие россияне стали зарабатывать гораздо меньше, а то и вовсе потеряли работу. Уверен, что отмена оплаты за проживание в общежитии, хотя бы для первокурсников, сыграет существенную роль в поддержке нашей молодёжи», – убежден Тимофей Баженов.

По словам Баженова, если студент постоянно озабочен добыванием хлеба насущного и пытается добыть деньги на жильё подработками – нормальное, качественное образование получить весьма сложно.

Сам телеведущий был вынужден подрабатывать во время учёбы в МГУ, поэтому на собственном опыте убедился, как сложно совмещать занятия в вузе и трудовую деятельность.

Напомним также, что в марте 2021 года Владимир Путин распорядился создать до 2030 года сеть современных кампусов российских вузов. Глава государства также поручил провести капремонт общежитий федеральных университетов.