Новая скульптура Бабы Яги в Москве: мнение профессионала

Сказочное соседство пришлось жителям по нраву, а с точки зрения мастера композицию оценила профессиональный скульптор и член профессионального союза художников Мила Закатова.

В первую очередь Мила отметила проработанность деталей скульптуры: «Немаловажно, что в ней нет отдельных деталей, которые можно было бы отломать, поэтому композицию можно смело назвать антивандальной. Для меня, как для человека, который устанавливает скульптуры в городах, это важный показатель того, что Баба Яга останется цельной и красивой на протяжении всего своего существования».

Скульптура в Москве

Скульптуры Бабы Яги есть и в других городах: в Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, Самаре, да даже в Майами, Лондоне и Дубае! Раньше работу выполнял другой скульптор - Арана Лахошина, однако к ее «видению» было много вопросов и негативного отношения. В этот раз работу доверили другому мастеру, и «столичная» Баба Яга собирает комплименты каждый день. Кстати, только она «одета» в лапти, в то время как на других скульптурах – галоши.

Скульптура в Екатеринбурге

«Наверное, именно московская Баба Яга доведена до совершенства, - отметила скульптор. – Обращают внимание на себя такие детали, как цветочки на нижней юбке, красивая линия оборок. Очень хорошо в народном стиле сделаны лапти, и, если сравнивать с остальными скульптурами, лапти все же больше подходят такому персонажу. Выражение лица бабушки очень доброе: кажется, что она смотрит именно на того, кто с ней рядом сидит. Смотрит так, как будто приглашает присоединиться к беседе».

Мила не обошла вниманием и скамью, на которой сидит бабушка. «Должна еще отметить красоту обработки скамьи: она выполнена с очень красивым растительным орнаментом. Смотрится изящно и художественно, видно, что мастер отнесся к своей работе с огромной любовью и вниманием. Очень интересно выполнено патинирование: разная цветность в разных частях скульптуры».

Скульптура в Москве

Композицию можно в каком-то смысле назвать волшебной: есть поверье, что если потереть бабушке нос, исполнится заветное желание. Все, кто об этом слышал, уже натирают нос столичной гостье!

«В общем и целом, впечатление от скульптуры создается очень положительное: мы смотрим на Бабу Ягу здесь не как на злобное существо, а как на добрую бабушку, которая взаимодействует с людьми, приглашает их к общению, может поведать много любопытного и интересного. Я ставлю скульптуре пять баллов из пяти», - заключила скульптор.

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