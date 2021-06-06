Детский турнир по велобегу прошел в Южном округе. Фото: Галина Бродская

В Южном округе Москвы прошел турнир по велобегу для детей от двух до пяти лет, организованный членом Общественной палаты России Евгением Нифантьевым. Для родителей такое соревнование стало отличным поводом провести семейный досуг на свежем воздухе, а также проверить, не пора ли отдавать своих детей в спортивные секции.

Заезды для самых маленьких пошли под открытым небом на специально оборудованной площадке, расположенной в районе Бирюлево Западное. Перед участниками турнира стояла задача преодолеть небольшую дистанцию на беловелах. Это популярное у малышей средство передвижения, которое представляет собой трехколесный велосипед, но не имеет педалей.

Нифантьев выразил благодарность родителям, которые приучают своих детей к физической активности, а также призвал не допускать, чтобы ребенок проводил все свободное время в соцсетях или в играх за компьютером.

«Хочется поблагодарить родителей за то, что с такого юного возраста приучают детей к физической активности и формируют дух победителя. Наши дети не должны все свободные часы просиживать в соцсетях и играть в компьютерные игры», - заявил член Общественной палаты, отметив, что детям хочется предложить достойные альтернативы «из реального мира, который можно наполнить яркими красками и эмоциями».

По его словам, одной из таких наполненных яркими красками альтернатив является соревнование по велобегу. Нифантьев считает, что такие мероприятия и становятся самыми запоминающимися эпизодами детства, в то время как победа в очередной компьютерной игре, вряд ли когда-нибудь может запомниться, как и сама игра.

«Здорово, когда такие маленькие ребята находятся на спортивной площадке вместе с болельщиками - родственниками и друзьями, кому могут похвастаться своими первыми спортивными достижениями», - сказал Нифантьев, выразив уверенность, что когда участники турнира станут постарше, они будут стараться «больше времени проводить в реальном мире, а не виртупльном».

Подарком для всех участников турнира по велобегу, а также их болельщиков стало мыльное шоу.

Напомним, накануне Нифантьев и Александр Олешко провели кулинарный мастер-класс для детей из многодетных семей.