Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «Москва выходит на рынок с пятилетними облигациями»

Облигации Москвы – исключительно надежные ценные бумаги, кредитный рейтинг города по версии всех трех ведущих кредитных рейтинговых агентств мира и по версии российского агентства АКРА равен рейтингу Российской Федерации. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Сегодня, 10 июня, на аукционе на Московской Бирже проходит размещение пятилетних облигаций 73-го выпуска в объеме 35 миллиардов рублей. Напомним, ранее Москва успешно разместила 74-й выпуск облигаций («зеленые» облигации со сроком обращения 7 лет) в объеме 70 миллиардов рублей и часть 72-го выпуска облигаций (срок обращения – 3 года) на сумму 35 миллиардов рублей. В обоих случаях спрос существенно превысил объем предложения.

«Продолжая реализацию программы заимствований, Москва выходит на рынок с пятилетними облигациями, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Облигации Москвы – исключительно надежные ценные бумаги, кредитный рейтинг города по версии всех трех ведущих кредитных рейтинговых агентств мира и по версии российского агентства АКРА равен рейтингу Российской Федерации. Это означает, что инвесторы имеют возможность приобрести облигации, доходность которых превышает доходность ОФЗ, а риск вложений столь же низок. После размещения на рынке будут обращаться облигации города со сроком погашения в 2022, 2024, 2026 и 2028 годах. Это повышает возможности инвесторов по управлению портфелями».

Ожидаемый ориентир доходности облигаций - плюс 55-65 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности (G-curve) с сопоставимой дюрацией.

ЧТО РАЗМЕСТИЛИ НА БИРЖЕ

Облигации 73 выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы - ценные бумаги с постоянным купонным доходом 7,2% годовых. Номинальная стоимость одной облигации 1000 рублей. Продолжительность купонного периода составляет 182 дня.

Облигации включены в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «С 2006 года резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» создали более 7000 рабочих мест»

Только за прошлый год их количество выросло более чем на тысячу (подробнее)