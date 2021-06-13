В Москве запустили розыгрыш автомобилей среди вакцинировавшихся Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем персональном блоге.

Градоначальник напомнил, что вчера власти Москвы решили установить «длинные выходные» с 12 по 20 июня на фоне ситуации с пандемией.

- Если мы с вами проявим ответственность и дисциплину, то у нас получится прервать большинство цепочек заражения, снизив темпы распространения инфекции. Однако это только временное решение. Чтобы избежать новых ограничений и прийти к устойчивому улучшению ситуации, следует значительно ускорить вакцинацию от коронавируса, - отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в столице уже действует программа поощрений для местных жителей в возрасте от 60 лет, которые привились от заболевания. Теперь в городе стартует дополнительная программа стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех совершеннолетних граждан. С 14 июня по 11 июля текущего года москвичи, впервые получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.

- Еженедельно будет разыгрываться пять автомобилей стоимостью примерно в один миллион рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24», - написал градоначальник.

Сергей Собянин объяснил, что деньги для реализации данной дополнительной программы предоставили компании-партнеры, в том числе Сбер», «Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ и некоторые другие.

При этом московский мэр подчеркнул, что главный выигрыш для привившихся от коронавирусной инфекции граждан «несоизмерим ни с какой машиной» - это собственное здоровье и душевное спокойствие после вакцинации.

Напомним, Сергей Собянин сообщил также, что прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Первые раз мэр Москвы привился в мае минувшего года, однако титры антител стали падать, поэтому два дня назад градоначальник еще раз поставил первый компонент российского препарата «Спутник V».