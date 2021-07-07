Супруга убитого в Щелково полицейского рассказала о муже

Супруга убитого в Щелкове полицейского назвала его правдоискателем. ФОТО: сайт mk.ru

У погибшего в подмосковном Щелково полицейского осталась жена и трое детей. Женщина рассказала, что их семья живет буквально в двух шагах от места ЧП.

По словам супруги, погибший хорошо знал всех нарушителей закона в своем районе, в том числе и тех собутыльников, которым сделал замечание в день смерти. Раньше они никогда не проявляли в его адрес агрессию и не угрожали ни мужчине, ни его семье, передает сайт mk.ru.

Как рассказала вдова, о смерти мужа она узнала от родственников. Сейчас женщина осталась одна с тремя детьми — 15, 14 и 4 лет. Она призналась, что семья очень нуждается в поддержке, в том числе и финансовой.

В настоящее время родственники решают вопрос о месте захоронения.

Напомним, трагедия произошла накануне вечером. Проходя мимо детской площадки, полицейский увидел двух нетрезвых мужчин, которые громко ругались. Страж порядка сделал им замечание, однако одному из дебоширов это не понравилось, и он набросился на полицейского с ножом. От полученной травмы мужчина вскоре скончался.