В Москве отменили обязательные QR-коды для посещения ресторанов и кафе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Москвы отменяют обязательные QR-коды для посещения заведений общественного питания. Система электронных сертификатов перестанет действовать с понедельника, 19 июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«Это важное решение. У меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций, от «Единой России», – сказал глава Москвы.

Стоит отметить, что внедрение системы стало вынужденной мерой, призванной сократить контакты между людьми. Кроме того, введение QR-кодов должно было подтолкнуть москвичей прививаться. Как показало исследование компании IFORS Research, 33% жителей столицы заявили, что внедрение электронных сертификатов повлияло на их решение вакцинироваться. Релиз имеется в распоряжении kp.ru

За последний месяц два компонента вакцины от COVID-19 получили два миллиона москвичей. Таким образом доля привитых достигла в столице 60%, а это тот уровень, который необходим для формирования коллективного иммунитета.

Как писал сайт kp.ru, с 19 июля 2021 Москва отменяет QR-коды для посещения заведений общественного питания в связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса.

Система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе действовала в столице с 28 июня 2021. Посещать заведения общепита сейчас могут только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, переболевшие им в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный в течение трех дней.

Напомним, QR-код можно получить с помощью сайта Госуслуги, также он доступен в электронной медкарте или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» (в разделе «Цифровой сертификат»). Кроме того, сделать это можно с полной учетной записью на сайте mos.ru – нужно зайти в личный кабинет.

Тем временем в Московской области QR-коды для посещения заведений общественного питания с понедельника, 19 июля, будут носить рекомендательный характер.