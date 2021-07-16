Собянин поблагодарил столичных рестораторов за инициативу с QR-кодами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский мэр Сергей Собянин поблагодарил рестораторов российской столицы за помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и инициативу с QR-кодами для заведений общественного питания. Об этом градоначальник сказал в пятницу, 16 июля, во время заседания президиума Координационного совета при российском правительстве по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

- Хочу выразить благодарность московскому бизнесу за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, совместная работа позволила сделать дальнейшие шаги по нормализации обстановки и нормальной работе экономики, - сказал Сергей Собянин.

При это московских мэр отметил, что жители города и рестораторы не должны забывать, что находятся в зоне риска из-за пандемии, которая до сих пор продолжается.

- Конечно, мы должны выполнять все санитарные требования, и, конечно, обеспечить в дальнейшем массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции, и всем нам соблюдать требования и беречь себя и своих родных, - подчеркнул он.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных по снижению заболеваемости.

Как писал сайт kp.ru, ранее московских мэр Сергей Собянин сообщил, что российская столица отменяет QR-коды для посещения заведений общественного питания в связи с улучшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на это, глава города напомнил, что москвичи по-прежнему должны соблюдать все меры предосторожности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал смягчение антиковидных мер в Москве, в частности, отмену QR-кодов для посещения заведений общественного питания, хорошим примером гибкости и эффективности в реализации особых полномочий в рамках пандемии.

Напомним, что за минувший месяц в Москве более двух миллионов человек сделали прививку от коронавирусной инфекции. Количество жителей города, которые прошли вакцинацию, значительно увеличилось, ведь за предыдущие шесть месяцев было привито первым компонентом только 1,7 миллиона человек.