Собянин подписал указ о возобновлении с 19 июля работы заведений общепита в ночное время Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Москвы разрешили заведениям общественного питания возобновить работу в ночное время. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, он вступает в силу с понедельника, 19 июля.

Рестораны и кафе смогут работать в период с 23:00 до 6:00 при условии соблюдения эпидемиологических ограничений и обеспечения мер по недопущению распространения коронавируса. Документ распространяется, в том числе и на фудкорты, сообщается на сайте главы Москвы.

Помимо этого, возобновляется работа детских игровых комнат, а также разрешается проведение массовых мероприятий в ночных клубах, барах и караоке. Для них также обязательно обеспечение мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции.

В указе говорится, что с понедельника, 19 июля, заведения общественного питания не обязаны проверять наличие QR-кодов у посетителей: такое требование владельцы ресторанов могут устанавливать по желанию. Вместе с тем москвичи по-прежнему имеют возможность оформить электронные сертификаты.

Как писал сайт kp.ru, Собянин заявил, что с 19 июля 2021 в Москве отменяется действие системы QR-кодов для посещения заведений общественного питания в связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса. Несмотря на это, глава города напомнил, что москвичи по-прежнему находятся в зоне риска пандемии, поэтому должны соблюдать все эпидемиологические ограничения, а также проходить вакцинацию от заболевания.

Напомним, в Москве с 28 июня посещать рестораны могут только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, переболевшие им в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный в течение трех дне. В заведениях общепита сейчас пускают только при наличии специального QR-кода, подтверждающего вакцинацию или иммунитет от коронавируса.

Между тем мэр Москвы сообщил, что в Москве прививку от коронавирусной инфекции за последний месяц сделали более двух миллионов человек.