Большинство московских компаний предоставили данные о вакцинации сотрудников – Роспотребнадзор

Большинство предприятий Москвы выполнили требования о вакцинации Фото: Артем КИЛЬКИН

Большинство предприятий Москвы из сферы торговли и общественного питания выполнили требования Роспотребнадзора о вакцинации, сообщило ведомство.

Согласно требованиям, вакцинацию должны пройти не менее 60% сотрудников предприятий. Как сказано на сайте управления Роспотребнадзора по Москве, большая часть организаций подала сведения о прививках через портал mos.ru.

«Объемы и темпы вакцинации в городе свидетельствуют о том, что большинство предприятий выполнили требования постановления. В целом за месяц с момента подписания нормативного акта вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более 2 миллионов граждан, что соответствует оценочному числу работников, которые обязаны были вакцинироваться первым компонентом или однокомпонентной вакциной», – говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые организации не подали списки вакцинированных сотрудников. Это не позволяет обеспечить контроль выполнения требований главного санитарного врача Москвы, подчеркнули в ведомстве. Роспотребнадзор направил эти предприятиям предостережение, напомнив об административной ответственности за нарушения эпидемиологических требований. В ведомстве сообщили, что срок подачи сведений о вакцинации продлен до 22 июля 2021.

«В Москве обеспечены широкие возможности для получения вакцины от COVID-19, а мощности пунктов вакцинации свободны почти на 40%. Ежедневно Москва готова обеспечить вакцинацию большего числа граждан», – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве прививку от коронавирусной инфекции за последний месяц сделали более двух миллионов человек.

Как писал сайт kp.ru, по сведениям Роспотребнадзора, в России были привиты от коронавируса свыше 28,6 миллиона человек.