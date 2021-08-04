В Москве пройдет гастропроект «Лето в городе» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве с 5 по 8 августа текущего года будут работать гастрономические площадки в рамках проекта «Лето в городе». В центре столицы России откроются две точки – на Тверской площади и площади Революции, еще 16 точек расположатся в других районах города. Об этом в среду, 4 августа, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Сергея Собянин и правительства Москвы.

Гости в рамках гастропроекта смогут познакомиться с кулинарными традициями различных российских регионов и других стран, например, Англии, Бельгии, Испании или Турции. На мероприятии будет открыто свыше 50 предприятий торговли и общественного питания. Они предложат посетителям необычные десерты, приготовленные по особенным и старинным рецептам, и специальное ресторанное меню.

Кроме того, с 7 по 8 августа на бульваре в 16-м микрорайоне района Крюково москвичам будут предлагать крайне необычное блюдо - приготовленную на гриле тыкву с сырокопченым беконом. Попробовать ее можно с 14:00 до 16:00. А на Коптевском бульваре с 15:00 до 18:00 в субботу кулинары приготовят перепелку на березовых углях с соусом из вишни.

Как ранее писал сайт kp.ru, на территории Москвы уже заработали бахчевые развалы. В этом году их больше, чем в прошлом, – 250.