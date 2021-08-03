В Москве открылись 250 бахчевых развалов

В Москве открылись арбузные базары. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сезон арбузов и дынь официально открыт! Сегодня, 3 августа, по всему городу открылись 250 бахчевых развалов. Все они будут работать до 1 октября.

«Есть определенная традиция - сразу после Дня десантника 2 августа в столице на следующий день открываются бахчевые развалы, - сказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. - В этом году их несколько больше, чем в прошлом. Заработали 250 торговых точек (в 2020 г. - 240. - Прим.). Адреса можно посмотреть на портале data.mos.ru, указав в поисковике «бахчевые развалы». Больше всего их находится в Южном и Юго-Западном округах - более 20. Надеюсь, что все желающие смогут купить вкусные арбузы и дыни».

В пресс-службе департамента торговли и услуг столицы добавили, что основные поставки бахчевых культур на столичные прилавки в этом году идут из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана.

«Каждая партия, которая поступает на развалы, должна проходить исследования на допустимые значения различных микроэлементов, - напомнили в ведомстве. - Заключение Роспотребнадзора всегда вывешивается на видном месте. По дате прохождения можно определить, давно ли на этой точке были сделаны такие исследования, и откуда эти арбузы приехали».

ЧТО ПОЧЕМ

Цена за килограмм в среднем:

- арбуз - 35-45 рублей;

- дыня Торпеда - 70-90 рублей;

- дыня Колхозница - 70-80 рублей.

НАЛЕТАЙ, ТОРОПИСЬ!

Арбуз - в один клик

Покупателям при желании привезут сладкое лакомство прямо домой. По традиции «Яндекс. Лавка» будет круглосуточно доставлять арбузы за 10-15 минут из более чем 230 локальных складов (дарксторов) по всей столице, включая Зеленоград и некоторые поселения Новой Москвы. И в течение часа – по всей Новой Москве и по адресам популярных дачных направлений.

Все доставки бесконтактные. Сборщики дарксторов и курьеры носят маски и перчатки. Склады проходят дезинфекцию дважды в день, всем работникам и посетителям склада измеряют температуру. Кроме того, арбузы хранятся в специальных поддонах. Их поставляют из регионов России - Краснодарского края, Астраханской и Волгоградской области. Сорта сезонные: продюсер, холодок и т.д. Арбузы привозят покупателю только целые.

Ежедневно и до конца сезона через онлайн-заказы планируют продавать порядка шести фур арбузов в день. При этом можно заказать только арбуз или арбуз вместе с любыми другими продуктами.

Внимание! Арбузы доступны в трех весовых категориях: 3 кг, 6 кг и 9 кг, перевес – за счет сервиса. Если товар окажется недозрелым или перезрелым, то покупатель получит промокоды на новый заказ.

ВАЖНО

На всех официальных развалах с дынями и арбузами должны быть стенды с режимом работы и ценниками на товар.

Продавец бахчи должен быть одет в специальную форму, а также обязан иметь при себе медицинскую книжку. Кроме того, при необходимости покупатель сможет убедиться в сертификации товара, а также потребовать жалобную книгу.

Запрещено:

- продавать дыни и арбузы с земли;

- использовать безмены, бытовые, медицинские, почтовые весы;

- надрезать товар и продавать частями.

Бахчевые развалы нельзя открывать:

- на газонах, в арках зданий,

- в 50-метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метро;

- на обочинах проезжей части магистралей общегородского значения.

НА ЗАМЕТКУ

Как выбрать арбуз

Главными правилами поделились продавцы бахчевых развалов:

Правило 1. Размер.

Большой размер ягоды, на который часто ведутся покупатели, вовсе не является гарантией отменного вкуса и зрелости. Из одной партии все же лучше выбирать плод средней величины - не очень крупный, но и не слишком маленький.

Правило 2. Твердая блестящая корка.

У спелой ягоды корка должна быть твердой и блестящей, плохо поддающейся протыканию ногтем. При созревании у плода пересыхает хвостик, прекращается поступление влаги и корка затвердевает. Если ноготь легко протыкает корку или при ее растирании ощущается запах свежескошенной травы - значит арбуз «зеленый».

Правило 3. Степень полосатости.

Цвет полосатой корочки должен быть максимально контрастным.

Правило 4. Желтый бочок.

У спелого плода пятно должно быть насыщенного желтого или даже оранжевого цвета.

Правило 5. Сухой хвостик.

Созрев, правильный арбуз «отключается» от бахчи путем пересыхания хвостика. Но помним, что сухой хвостик может появиться и у давно сорванных неспелых плодов, поэтому этот признак нужно учитывать лишь в комплексе со всеми остальными.

Правило 6. Арбуз - ягода двуполая.

У «мальчиков» низ плода, противоположная хвостику сторона, выпуклый, а у «девочек» - плоский и на нем есть широкий кружочек. «Девочки» считаются более вкусными.

Правило 7. «Звонкие» арбузы.

У спелой ягоды звук должен быть не глухим, а звонким. Чтобы окончательно развеять все сомнения, приложите арбуз к уху и изо всех сил попробуйте сдавить его руками. У спелого плода кожура должна немного прогнуться и затрещать.

Кстати, есть и простой народный метод проверки качества продукта. Достаточно опустить маленький кусок арбузы в стакан воды. У нитратной ягоды жидкость окрасится в красный или розовый цвет, у натуральной - только помутнеет.