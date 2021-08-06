Среди сбежавших из подмоскового ИВС заключенных – подозреваемый в убийстве «колбасного короля" Фото: Мария ЛЕНЦ

Одним из сбежавших из изолятора временного содержания в Истре оказался Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» – владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации ТАСС, обвиняемые смогли выломать лоток для еды в камере, после чего вскрыли замок и сбежали через заднюю дверь. Сотрудники ИВС не пострадали, оружия у сбежавших при себе не было.

Как писал сайт kp.ru, ночью в пятницу, 6 августа, из изолятора временного содержания в Истре сбежали пятеро заключенных. Побег был совершен в 4:00 по московскому времени.

Напомним, в ночь на 2 ноября 2020 в подмосковной деревне Аносино двое проникли на территорию дома Владимира Маругова. Вооруженные арбалетом и ружьем преступники связали миллионера и его подругу и стали угрожать им оружием. Бизнесмена застрелили, его спутнице удалось сбежать.