В Сети опубликовали видео момента ДТП автобуса с грузовиком в Новой Москве Фото: Кадр видео

Появилось видео из салона автобуса, который столкнулся с грузовиком в Новой Москве. Авария произошла на Боровском шоссе, автобус был полон пассажиров, когда произошло столкновение.

Удар был такой силы, что некоторые пассажиры рухнули на пор. Когда машины остановились, люди стали выбегать на улицу. Кто-то выбирался через разбитое окно. Все это время водитель невозмутимо наблюдал за происходящим в салоне, а потом отстегнул ремень безопасности и спокойно вышел на улицу. Кадры оказались в распоряжении телеканала «360».

Авария произошла днем, 4 августа, недалеко от аэропорта Внуково. Автобус, следовавший по маршруту № 750 столкнулся с КамАЗом. Травмы получили 13 человек – все они пассажиры общественного транспорта. Среди пострадавших беременная женщина.

Сильнее всего пострадал один из пассажиров мужчин - у него серьезная травма головы, раненый уже доставлен в больницу.

Сразу после происшествия водителя задержали, у него взяли анализы на алкоголь и наркотики.

После происшествия начальника службы по безопасности и управления движением ГУП «Мосгортранс» отстранили от выполнения обязанностей, сообщает ФАН.